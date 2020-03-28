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أخبار محلية > “منشآت” تكشف تفاصيل الدعم الحكومي المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتخفيف الآثار الاقتصادية
28/03/2020   9:58 م

“منشآت” تكشف تفاصيل الدعم الحكومي المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتخفيف الآثار الاقتصادية

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قال نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) لقطاع ريادة الأعمال، عصام الذكير، إن “منشآت” تعمل على عدة مبادرات قبل أزمة “كورونا” وبعدها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن من هذه المبادرات تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء، برأسمال 2.8 مليار ريال، للاستثمار في الشركات الناشئة في المراحل الأولية، وكذلك في المراحل المتقدمة عن طريق القطاع الخاص.

وأضاف أن المبادرة الثانية هي التمويل غير المباشر، وعملت “منشآت” مع وزارة المالية ومؤسسة النقد لتقديم الحزم الأساسية، لافتاً إلى أن هذه الحزم كانت ممتازة وسريعة، وبدأ تنفيذها بشكل عاجل عن طريق الشركاء من البنوك.

وأشار إلى أن “منشآت” عملت على تأسيس أكاديمية تقدم دورات تدريبية واستشارات “أون لاين” لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لمواكبة التطورات التي تحدث في الاقتصاد والسوق هذه الأيام. وفق “أخبار 24”.

ونصح الذكير رواد الأعمال أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في هذا الوقت بالتحديد، بإدارة التدفقات النقدية وتخفيض النفقات والتكاليف، والاستفادة من المستشارين والتدريب الذي توفره “منشآت” عبر برنامج منشآت “نوافذ”، بالإضافة إلى معرفة برامج التحفيز الحكومي وإن كانت شروطها تنطبق عليهم أم لا.

 

“منشآت” تكشف تفاصيل الدعم الحكومي المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتخفيف الآثار الاقتصادية

أخبار محلية
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