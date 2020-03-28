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أخبار محلية > بالفيديو.. طبيب يبين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. ويقدم هذه النصائح
28/03/2020   10:00 م

بالفيديو.. طبيب يبين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. ويقدم هذه النصائح

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أوضح استشاري أمراض القلب والقسطرة الدكتور محمد كردي، خلال لقاء تليفزيوني، الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مقدما لهم نصيحة طبية.

وقال كردي، عبر برنامج “طبيبكم” على قناة السعودية، إن الإصابات الفيروسية تستهدف كبار السن أكثر من غيرهم، وإن أمراض القلب موجودة عادة في كبار السن، وقد يكون ذلك الرابط مهماً، حيث إن أغلب مرضى القلب هم ممن تجاوزوا الخمسين.
وأضاف أن ذلك ثابت من تقارير طبية منتشرة، مكررا أنه لا بد لمريض القلب أن يكون حريصا على تفادي التواجد في أماكن تعرّضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن مرض كورونا قد يؤدي إلى إصابات مشابهة لجلطات القلب، ونصح من يشعر بألم في الصدر، سواء كان يعاني من أمراض القلب أم لا، بضرورة التواصل سريعا مع الجهات الطبية لفحصه. وفق “أخبار 24”.

ونبّه الطبيب إلى أنه من المهم عند التواصل مع الجهات الصحية أن يصرح بكل المعلومات، حتى لا يضر بالممارسين الصحيين أو غيرهم، مثل إخفاء السفر للخارج أو الاختلاط مع مصابين، مؤكدا على أهمية هذه المعلومات.

 

بالفيديو.. طبيب يبين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. ويقدم هذه النصائح

أخبار محلية
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