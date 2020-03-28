بالفيديو.. طبيب يبين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. ويقدم هذه النصائح

أوضح استشاري أمراض القلب والقسطرة الدكتور محمد كردي، خلال لقاء تليفزيوني، الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مقدما لهم نصيحة طبية.
وقال كردي، عبر برنامج “طبيبكم” على قناة السعودية، إن الإصابات الفيروسية تستهدف كبار السن أكثر من غيرهم، وإن أمراض القلب موجودة عادة في كبار السن، وقد يكون ذلك الرابط مهماً، حيث إن أغلب مرضى القلب هم ممن تجاوزوا الخمسين.
وأضاف أن ذلك ثابت من تقارير طبية منتشرة، مكررا أنه لا بد لمريض القلب أن يكون حريصا على تفادي التواجد في أماكن تعرّضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن مرض كورونا قد يؤدي إلى إصابات مشابهة لجلطات القلب، ونصح من يشعر بألم في الصدر، سواء كان يعاني من أمراض القلب أم لا، بضرورة التواصل سريعا مع الجهات الطبية لفحصه. وفق “أخبار 24”.
ونبّه الطبيب إلى أنه من المهم عند التواصل مع الجهات الصحية أن يصرح بكل المعلومات، حتى لا يضر بالممارسين الصحيين أو غيرهم، مثل إخفاء السفر للخارج أو الاختلاط مع مصابين، مؤكدا على أهمية هذه المعلومات.
#طبيبكم | د. محمد كردي : أكثر من يصاب بفيروس #كورونا هم كبار السن ومرضى القلب وعليهم الحرص على تفادي الوجود في أماكن انتشار الفايروس.#اسأل_طبيبكم_على_السعودية#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/T8aO3nrU16
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٢٨ مارس ٢٠٢٠
#طبيبكم | د. محمد كردي – استشاري أمراض القلب والقسطرة : دائمًا ننصح بمن يحس بأي آلام في الصدر سواء لديه مرض قلب أو ليس لديه بأن يتصل بـالرقم 937.#اسأل_طبيبكم_على_السعودية#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/d84iVWh6C2
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٢٨ مارس ٢٠٢٠