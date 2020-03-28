وزير الاتصالات يرد على إشادة تركي آل الشيخ ويوضح سبب عدم تأثر جودة الإنترنت رغم الأزمة الراهنة

كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه عن السبب وراء عدم تأثر جودة الإنترنت في المملكة رغم أزمة كورونا الحالية، التي تسببت في انقطاعه أو تباطئه إلى درجة كبيرة في بعض الدول.
وقال السواحه إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دعم خلال السنوات الثلاث الماضية قطاع الاتصالات بشكل كبير، حيث قدمت الدولة 15 مليار ريال كحزمة تحفيزية للبنية التحتية لقطاع الاتصالات.
وأضاف أن أبراج الاتصالات الجيل الرابع ارتفع عددها في المملكة إلى 40 ألف برج، فيما أصبحت المملكة رابع أكبر دولة في نشر الجيل الخامس، إضافة إلى وجود 3.5 مليون منزل تستخدم خدمة الفايبر.
ولفت السواحه إلى أن المملكة العاشرة عالمياً في سرعة الإنترنت، بحسب تصنيف موقع “Speedtest” الشهر الماضي، بعدما كان ترتيبها 104 عالمياً قبل ثلاث سنوات. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن كلام السواحه جاء رداً على رسالة الشكر التي بعثها له رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عبر تغريدة في “تويتر”، والتي قال فيها: “صراحة تحية لمعالي الوزير السواحه.. الناس في البيوت والشبكة والنت ممتازة .. بعض الدول تعطل النت فيها.. ماشاءالله”.