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أخبار محلية > “المواصفات” تمدد صلاحية شهادات المطابقة المسجلة في منصة “سابر” لمدة 3 أشهر
28/03/2020   7:56 م

“المواصفات” تمدد صلاحية شهادات المطابقة المسجلة في منصة “سابر” لمدة 3 أشهر

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أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تمديد مدة صلاحية جميع شهادات المطابقة المسجلة في منصة سابر الإلكترونية التي تنتهي صلاحيتها في شهر مارس أو أبريل أو مايو 2020 لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الشهادة.

كما أعلنت عن قبول تقارير اختبارات السلع الصادرة من المختبرات المعتمدة في بلد التصدير إلى ثلاث سنوات سابقة دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة، موضحة أن ذلك يأتي ضمن مبادراتها الاستثنائية وتقديرًا لظروف التجار والمستوردين ودعم سرعة دخول المنتجات إلى السوق السعودي.

وأضافت أن تلك القرارات تمكّن التجار والمستوردين من إصدار شهادة الإرسالية من منصة “سابر” للشحنات التي يستوردونها خلال هذه المدة بناء على الاختبارات وشهادة المطابقة السابقة التي ستمدد مدتها تلقائيًا ضمن منصة “سابر”، دون الحاجة لطلب تجديد شهادة المطابقة أو إجراء اختبارات جديدة. وفق “أخبار 24”.

“المواصفات” تمدد صلاحية شهادات المطابقة المسجلة في منصة “سابر” لمدة 3 أشهر

أخبار محلية
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