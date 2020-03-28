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أخبار محلية > تديره عمالة مخالفة تحت تستر مواطن.. فيديو لمداهمة مستودع لتعبئة المعقمات المغشوشة في الرياض
28/03/2020   7:55 م

تديره عمالة مخالفة تحت تستر مواطن.. فيديو لمداهمة مستودع لتعبئة المعقمات المغشوشة في الرياض

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تمكّنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، اليوم (السبت)، من ضبط مستودع لتعبئة المعقمات المغشوشة بالرياض، يقف على إدارته عمالة مخالفة تحت تستّر مواطن سعودي.

ونشرت وزارة التجارة مقطع فيديو أظهر لقطات من داخل المستودع المخالف الذي يتم فيه أيضاً تخزين حليب الأطفال بطريقة مخالفة.

وأوضحت الوزارة أنه تم استدعاء المواطن صاحب المستودع والعمالة المخالفة، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتعاون مع الجهات الأمنية بالرياض.

وفق “أخبار 24”.

تديره عمالة مخالفة تحت تستر مواطن.. فيديو لمداهمة مستودع لتعبئة المعقمات المغشوشة في الرياض

أخبار محلية
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