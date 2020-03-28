تديره عمالة مخالفة تحت تستر مواطن.. فيديو لمداهمة مستودع لتعبئة المعقمات المغشوشة في الرياض

تمكّنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، اليوم (السبت)، من ضبط مستودع لتعبئة المعقمات المغشوشة بالرياض، يقف على إدارته عمالة مخالفة تحت تستّر مواطن سعودي.
ونشرت وزارة التجارة مقطع فيديو أظهر لقطات من داخل المستودع المخالف الذي يتم فيه أيضاً تخزين حليب الأطفال بطريقة مخالفة.
وأوضحت الوزارة أنه تم استدعاء المواطن صاحب المستودع والعمالة المخالفة، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتعاون مع الجهات الأمنية بالرياض.
“التجارة” بالتعاون مع الجهات الأمنية و@SaudiMOH و@Saudi_FDA تتمكن من ضبط مستودع تديره عمالة مخالفة بتستر من مواطن سعودي، يتم فيه تعبئة المعقمات المغشوشة وتخزين حليب الأطفال بطريقة مخالفة، وعليه تم استدعاء المخالفين لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم. pic.twitter.com/g5IJQJ2Mu9
— وزارة التجارة (@MCgovSA) ٢٨ مارس ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.