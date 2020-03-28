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أخبار محلية > الأحمري: الحديث عن إنهاء العام الدراسي سابق لأوانه.. وسنخرج بتصور موحد يناسب الأوضاع الراهنة
28/03/2020   7:53 م

الأحمري: الحديث عن إنهاء العام الدراسي سابق لأوانه.. وسنخرج بتصور موحد يناسب الأوضاع الراهنة

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قال المتحدث باسم وزارة التعليم للتعليم الجامعي، طارق الأحمري، إن الحديث عن إنهاء الفصل الدراسي الحالي سابق لأوانه.

وأكد، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحديث حول مستجدات فيروس كورونا، أن العملية التعليمية مستمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعلن عنها.

وأبان أنه سوف يتم الخروج بتصور موحد يضمن كامل الأوضاع الراهنة من قضية التفاعلية والمرونة التي تتسم بها عملية التعليم عن بُعد.

 

وفق “أخبار 24”.

الأحمري: الحديث عن إنهاء العام الدراسي سابق لأوانه.. وسنخرج بتصور موحد يناسب الأوضاع الراهنة

أخبار محلية
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