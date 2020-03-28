متحدث “الصحة”: المملكة من أفضل 10 دول في العالم في الفحص المخبري الجيني لهذا السبب

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن المملكة تُعد من بين أفضل 10 دول في العالم في إجراء الفحوص المخبرية الجينية الدقيقة، والتي أجري منها حتى الآن 51 ألف فحص.
وأوضح أن الإجراءات الصحية والتطبيقات الوقائية في المملكة مستمرة، جنبا إلى جنب مع تكثيف إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية الدقيقة على أعلى مستوى متقدم، والمملكة من أفضل 10 دول في هذه الفحوصات بالنسبة لعدد السكان.
يُذكر أن “العبدالعالي” أعلن اليوم عن تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات في المملكة إلى 1203 إصابات.
#عاجل_السعودية
متحدث #وزارة_الصحة: المملكة من بين أفضل 10 دول في إجراء الفحوص المخبرية الجينية الدقيقة، وتم إجراء 51 ألف فحص. #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/MxZAA9Zy8C
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٢٨ مارس ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.