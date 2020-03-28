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أخبار محلية > متحدث “الصحة”: المملكة من أفضل 10 دول في العالم في الفحص المخبري الجيني لهذا السبب
28/03/2020   7:53 م

متحدث “الصحة”: المملكة من أفضل 10 دول في العالم في الفحص المخبري الجيني لهذا السبب

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن المملكة تُعد من بين أفضل 10 دول في العالم في إجراء الفحوص المخبرية الجينية الدقيقة، والتي أجري منها حتى الآن 51 ألف فحص.

وأوضح أن الإجراءات الصحية والتطبيقات الوقائية في المملكة مستمرة، جنبا إلى جنب مع تكثيف إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية الدقيقة على أعلى مستوى متقدم، والمملكة من أفضل 10 دول في هذه الفحوصات بالنسبة لعدد السكان.

يُذكر أن “العبدالعالي” أعلن اليوم عن تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات في المملكة إلى 1203 إصابات.

 

وفق “أخبار 24”.

متحدث “الصحة”: المملكة من أفضل 10 دول في العالم في الفحص المخبري الجيني لهذا السبب

أخبار محلية
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