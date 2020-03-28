أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 1203 إصابات.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن 10 حالات من هذه الإصابات لأشخاص عائدين من خارج المملكة، وهم في العزل الصحي الملائم لحالتهم منذ وصولهم إلى منافذ الدخول، بينما 89 حالة من المخالطين لحالات معلن عنها سابقًا، وهي قيد الإجراءات الصحية للعزل.
وتوزعت حالات الإصابة بين الرياض 41 حالة، وجدة 18 حالة، و12 إصابة في كل من مكة المكرمة والقطيف، إضافة إلى 6 حالات في المدينة المنورة، و3 حالات في كل من تبوك وخميس مشيط، وحالة واحدة في كل من أبها والهفوف والخبر وسيهات.
من جانب آخر، قال العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل حالة وفاة، لمواطن في مدينة الرياض، وكان يشكو أمراضا مزمنة علاوةً على إصابته بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس إلى 4 أشخاص.
كما أشار إلى تماثل حالتين للشفاء، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المتعافية من المرض إلى 37 حالة.
وفق “أخبار 24”.