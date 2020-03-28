قدم الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مقدم برنامج الدوري مع وليد، نصيحة بشأن تحديد مصير مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعليقه مؤخرًا بقرار من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم.
وقال الفراج في حلقة اليوم الجمعة ببرنامجه: “الأسبوع الأول من إبريل سيكون حاسم في إلغاء واستكمال الدوريات كلها.. يجب التريث في إغلاق الدوري السعودي”.
ومع تعليق النشاط الرياضي، زاد الغموض والضبابية مؤخرًا حول موعد عودة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تحدث الكثيرون عن سيناريو إلغاء الموسم، ومنح نادي الهلال اللقب؛ كونه متصدر المسابقة بالوقت الحالي.
ويُعد هذا السيناريو ممنوعًا، ولن يسمح لنادي الهلال بالفوز باللقب، خاصة أن إلغاء الموسم ومنح اللقب للفريق الهلالي يعني الإخلال بمبادئ الفيفا والاتحاد السعودي لكرة القدم حول مبدأ عدالة المنافسة. وفق “المواطن”.
وكان القانوني التونسي علي عباس قال من قبل في تصريحات إعلامية: إن إلغاء الموسم ومنح اللقب لنادي الهلال أمر غير مطروح، خاصة أن الموسم سيعود، ولكن قد يتم إنهاؤه بوقت متأخر من السنة نتيجة تمديده.
أما القانوني أحمد الأمير فقال في تصريحات إعلامية: “السيناريو الأول سيكون إعلان المتصدر بطلًا للدوري، واعتماد ترتيب الجدول الحالي، ولكن الإشكالية تكمن في أن هذا الخيار لا يتفق مع مبادئ الفيفا واتحاد القدم السعودي، التي تعتمد على مبدأ عدالة المنافسة”.