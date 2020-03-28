الاتحاد يطلب جواز السواط

طلبت إدارة نادي الاتحاد من عبد المجيد السواط، لاعب فريقها الأول لكرة القدم الجديد، جواز سفره، تمهيدًا لاستخراج تأشيرة له من أجل الانضمام إلى معسكر الفريق الاستعدادي للموسم المقبل في إحدى المدن الأوروبية، أسوةً ببقية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وفقًا لمصادر خاصة بـ “الرياضية”.
وكانت إدارة الاتحاد قد نجحت في ضم السواط، في يناير الماضي، بعقد يمتد أربعة مواسم بعد دخوله الفتره الحرة التي سمحت له بالتوقيع للاتحاد دون موافقة ناديه الأصلي.
وأشارات المصادر ذاتها إلى أن إدارة النادي الغربي، ستعتمد المدينة الأوروبية التي سيختارها البرازيلي كاريلي، مدرب الفريق، لإجراء المعسكر الاستعدادي للموسم المقبل فيها، وترغب الإدارة في إنهاء كافة أمور الفريق وترتيباته مبكرًا.
وعلى الصعيد نفسه، طلب مسؤولو فرق الفئات السنية في النادي الغربي جوازات سفر لاعبي درجتَي الناشئين والشباب، ليكونوا على أهبة الاستعداد في حال قررت إدارة النادي إجراء معسكر خارجي، استعدادًا لخوض منافسات الموسم المقبل.
يأتي ذلك ضمن حزمة من القرارات التصحيحية التي اتخذتها إدارة الاتحاد للتحضير مبكرًا للموسم الجديد، وتجنب الدخول في مشكلات تخص تأشيرات اللاعبين.