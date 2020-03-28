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اخبار رياضية > أين سينتقل جيوفنكو في حال غادر الهلال ؟
28/03/2020   3:42 م

أين سينتقل جيوفنكو في حال غادر الهلال ؟

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ألمح اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو، نجم نادي الهلال، إلى رغبته في العودة للدوري الإيطالي مستقبلًا؛ وذلك من أجل تمثيل منتخب بلاده بالفترة القادمة.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو 24 الإيطالي، أن رغبة جيوفنكو جعلت مسؤولي بارما الإيطالي يجددون رغبتهم واتصالاتهم مع جيوفنكو؛ أملًا في التعاقد معه في صيف 2020.

وكان جيوفنكو تُوج مع نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي على حساب نادي أوراوا الياباني.

وكانت بعض الجماهير الهلالية، طالبت برحيل جيوفنكو عن أزرق العاصمة، بعد احتلال الهلال للمركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2019، التي أُقيمت في قطر. وفق “المواطن”.

وسبق لجيوفنكو اللعب في صفوف يوفنتوس الإيطالي ونادي تورنتو الكندي، كما انضم للهلال في أغسطس من عام 2018 قادمًا من الدوري الكندي.

يذكر أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال، طالب الإدارة الهلالية بتجديد عقد الفرنسي بافيتيمبي غوميز بتمديد عقده لمدة موسم إضافي.

أين سينتقل جيوفنكو في حال غادر الهلال ؟

اخبار رياضية
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