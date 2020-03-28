السومة ورومارينهو.. سلاح القطبين.. وكلمة السر

«شعلة هجومية لا تنطفئ»، ذلك ما يعبر عن طموحات مسيري الأندية الكروية وجماهيرها، عند ضم لاعب جديد، وربما أن ذلك ما يحدث مع فريقي الأهلي والاتحاد هذا الموسم، إذ يواصل السوري عمر السومة ثباته، وسلسلة أهدافه في الجانب الأخضر، في حين يظهر البرازيلي رومارينهو مع الأصفر كلما احتاجه فريقه.
ثبات، رسم خريطة الطريق لكل منهما، حيث ينجحان دوماً في قيادة فريقيهما لنقاط صعبة، أو حتى مريحة، بوفرة تهديفية، ومساهمات متواصلة في أسلوب كل فريق، بحسب أرقامهما.
24 هدفاً حصيلة الثنائي هذا الموسم، في شباك المنافسين، أكثر من نصفها بقليل كانت حصة السومة بواقع 13 في غضون 18 لقاء، في حين وقع البرازيلي على 11 هدفاً خلال 22 مباراة خاضها.
وخلال هذا الموسم حتى الآن، يتفوق رومارينهو في صناعة الأهداف، حيث تمكن من المساهمة في تهيئة 3 أخداف لزملائه، إضافة إلى صناعته 21 فرصة محققة، بينما لم يقص السومة شريط صناعة أهدافه بعد، بينما صنع 7 فرص محققة.
البرازيلي صاحب الـ(29 عاماً)، لم يفتقده الاتحاد أي مباراة هذا الموسم، إذ لعب أساسياً في 22 مباراة من أصل 22 مباراة، وبواقع 1949 دقيقة، فيما شارك المهاجم السوري (30عاماً) مع الأهلي 18 مرة، 15 منها أساسيا، مسجلاً 1444 دقيقة. وفق “الرياضية”.
وعلى صعيد الأدوار المختلفة، فيسجل أيضاً ابن السامبا تفوقاً على نظيره الملتحق بالأهلي منذ 4 مواسم، إذ مرر رومارينهو 729 تمريرة، بينها 590 ناجحة، مقابل 223 تمريرة للسومة، منها 139 ناجحة، أما على مستوى الدفاع، فتمكن البرازيلي من قطع 8 كرات، بينما قطع السوري كرتين.
المنافسة على هداف الدوري ما تزال واردة للثنائي، إذ يحتل السومة المركز الثالث بـ13 هدفاً، خلف المتصدر المغربي عبدالرزاق حمدالله بـ18، وبعده الفرنسي جوميز بـ14، فيما يحل رومارينهو خامساً بـ11 هدفاً.