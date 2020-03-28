دوري محمد بن سلمان .. موسى المحياني يُطالب مسؤولي الرياضة بهذا الأمر

طالب موسى المحياني، الناقد الحصري لبرنامج الدوري مع وليد، مسؤولي الرياضة في المملكة بالخروج إلى الشارع الرياضي السعودي، والتحدث عن موعد محدد لاتخاذ قرارات تتعلق بمصير النشاط الرياضي بعد أن تم تعليقه مؤخرًا.
وقال المحياني: “يجب على مسؤولي الرياضة الخروج والتحدث أمام الشارع الرياضي السعودي وتحديد مواعيد لاتخاذ قرارات تتعلق بمصير النشاط الرياضي، وأرى أن استكمال الدوري ودوري الدرجة الأولى شيء مهم ولا يجب إلغاؤهما؛ كونهما يحددان شكل المنتج النهائي”.
ومع تعليق النشاط الرياضي، زاد الغموض والضبابية مؤخرًا حول موعد عودة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تحدث الكثيرون عن سيناريو إلغاء الموسم، ومنح نادي الهلال اللقب؛ كونه متصدر المسابقة بالوقت الحالي.
ويُعد هذا السيناريو ممنوعًا، ولن يسمح لنادي الهلال بالفوز باللقب، خاصة أن إلغاء الموسم ومنح اللقب للفريق الهلالي يعني الإخلال بمبادئ الفيفا والاتحاد السعودي لكرة القدم حول مبدأ عدالة المنافسة. وفق “المواطن”.
وكان القانوني التونسي علي عباس قال من قبل في تصريحات إعلامية: إن إلغاء الموسم ومنح اللقب لنادي الهلال أمر غير مطروح، خاصة أن الموسم سيعود، ولكن قد يتم إنهاؤه بوقت متأخر من السنة نتيجة تمديده.
أما القانوني أحمد الأمير فقال في تصريحات إعلامية: “السيناريو الأول سيكون إعلان المتصدر بطلًا للدوري، واعتماد ترتيب الجدول الحالي، ولكن الإشكالية تكمن في أن هذا الخيار لا يتفق مع مبادئ الفيفا واتحاد القدم السعودي، التي تعتمد على مبدأ عدالة المنافسة”.