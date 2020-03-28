الأهلي يحل أزمة المستحقات المتأخرة بصرف راتب شهر

حوّلت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، خلال الساعات القليلة الماضية، راتب شهر للحسابات البنكية لجميع اللاعبين في الفريق الأول بجانب جميع العاملين في النادي بالتنسيق مع المشرف العام على الكرة، الأمير منصور بن مشعل.
ويأتي ذلك بعدما كشف عدد من لاعبي الفريق عبر تصريحات لهم خلال الفترة الماضية عن عدم حصولهم على دفعات مالية من مقدمات عقود لهم كانت من المقرر أن تُسلم لهم منذ سنوات. حسب “أخبار 24”.
وتستغل إدارة الأهلي فترة توقف النشاط لدراسة ملف المستحقات المالية المتأخرة وإيجاد طرق لحل هذه الأزمة.