ديبالا واجه مشكلة في التنفس بسبب كورونا

قال باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وأحد أبرز اللاعبين المصابين بفيروس كورونا، إنه عاد للتدريبات مجددا بعد أن تعافى من المرض الذي جعله يعاني من أجل التنفس.
وكان ديبالا ضمن ثلاثة لاعبين في يوفنتوس أصيبوا بالفيروس بعد المدافع دانييلي روجاني ولاعب الوسط بليز ماتودي الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا بجانب لاعبين آخرين في الدوري الإيطالي.
وقال ديبالا (26 عاما) لمحطة يوفنتوس التلفزيونية “كنت أعاني من أعراض قوية لكنني تحسنت كثيرا اليوم”.
وأضاف “الآن يمكنني المشي وأحاول التدريب، قبل أيام عندما كنت أحاول القيام بهذه الأشياء كنت أشعر بمعاناة في التنفس وعضلاتي كانت تؤلمني”.حسب “أخبار 24”.
وتعطلت كرة القدم حول العالم بسبب جائحة كورونا وتوقف دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ التاسع من مارس آذار.