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أخبار محلية > بالفيديو.. “التجارة” توضح ميزة التسوق المبكر.. وتؤكد توفر السلع التموينية
28/03/2020   3:36 م

بالفيديو.. “التجارة” توضح ميزة التسوق المبكر.. وتؤكد توفر السلع التموينية

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نفذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، اليوم (السبت)، جولات تفقدية على عدد من أبرز أسواق “الهايبر ماركت” في المملكة، للوقوف على حركة التسوق، وتوفر السلع الاستهلاكية.

ونشرت الوزارة مقاطع فيديو تبين محاسن وإيجابيات التسوق خلال أوقات الصباح حيث تكون المراكز والأسواق غير مزدحمة، كما أظهرت الفيديوهات توفر جميع أنواع السلع وذلك في أسواق بالرياض وجدة وطريف، ونجران.

وكان المتحدث باسم وزارة التجارة أكد في وقت سابق، بعد تطبيق منع التجول، على توفر جميع السلع والخدمات للمواطنين والمقيمين، وأن الوزارة تنفذ آلاف الجولات التفتيشية على محلات بيع اللحوم والدجاج والأسماك والهايبر ماركت والأسواق للتأكد من توفر السلع وعدم رفع الأسعار. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “التجارة” توضح ميزة التسوق المبكر.. وتؤكد توفر السلع التموينية

أخبار محلية
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