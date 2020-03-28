الربيعة: ولي العهد قائد فذ وهو مَن يقف خلف التكامل “الرائع” بين الجهات الحكومية لمواجهة كورونا

أكد وزير الصحة، توفيق الربيعة، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو مَن يقف خلف التكامل “الرائع” بين الجهات الحكومية في أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الحالية.
وشدد على أن الأمير محمد قائد فذ، يعمل بلا كلل ولا ملل، واستطاع خلق فريق متناغم يعمل باحترافية عالية لمواجهة جائحة كورونا في المملكة.
وأشار إلى أن الهمّ الأول لولي العهد هو المواطن السعودي، مؤكدًا أن منظومة الصحة والجهات الأخرى تعمل تحت قيادته في ظل هذه الأزمة، بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وفق “أخبار 24”.