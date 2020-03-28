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أخبار محلية > شاهد.. جمعية تطوعية توزع القفازات والمعقمات أمام أجهزة الصراف الآلي بالتزامن مع نزول الرواتب
28/03/2020   3:35 م

شاهد.. جمعية تطوعية توزع القفازات والمعقمات أمام أجهزة الصراف الآلي بالتزامن مع نزول الرواتب

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بادرت جمعية مشاة الزلفي، بتوزيع القفازات والمعقمات أمام أجهزة الصراف الآلي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأظهر مقطع فيديو وصور، عدداً من أعضاء الجمعية يقفون بجانب عدد من أجهزة الصراف الآلي ويقومون بتوزيع القفازات والمعقمات على من يحتاجها.

وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع موعد نزول الرواتب، حيث يزداد استخدام تلك الأجهزة، وقد نالت هذه المبادرة إعجاب واستحسان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مجموعة من سيدات الأعمال بمحافظة الخفجي في المنطقة الشرقية، قد أطلقت مبادرة لتوزيع المعقمات على أجهزة الصراف الآلي بالمحافظة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

جمعية الزلفي

جمعية الزلفي

جمعية الزلفي

جمعية الزلفي

وفق “أخبار 24”.

 

شاهد.. جمعية تطوعية توزع القفازات والمعقمات أمام أجهزة الصراف الآلي بالتزامن مع نزول الرواتب

أخبار محلية
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