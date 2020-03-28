نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > من العزل الصحي بنجران.. مواطن أُصيب وزوجته بـ”كورونا” يوجه نصيحة للأصحاء (فيديو)
28/03/2020   3:31 م

من العزل الصحي بنجران.. مواطن أُصيب وزوجته بـ”كورونا” يوجه نصيحة للأصحاء (فيديو)

+ = -
1561

حثّ مواطن أُصيب بفيروس كورونا هو وزوجته، جميع المواطنين والمقيمين، على الالتزام بالتعليمات الصحية والبقاء في المنزل خلال هذه الفترة، لحماية أنفسهم وأسرهم من الإصابة بالفيروس.

وقال إبراهيم آل سوار إنه كان عائدًا مع زوجته إلى منطقة نجران، وطلب الخضوع للفحص الطبي للتحقق إن كان مصابًا بكورونا، رغم أنه لم يكن يعاني أي أعراض، وذلك حرصًا على سلامة مَن سيخالطونهم، وبالفعل جاءت نتيجة الفحوصات إيجابية.

وأشاد آل سرور في مقطع فيديو بثته “العربية” من داخل مقر العزل الصحي بنجران، بالجهود التي تبذلها حكومة المملكة لعلاج المصابين بكورونا، وكذلك لوقاية المجتمع من هذا الوباء.

 

وفق “أخبار 24”.

من العزل الصحي بنجران.. مواطن أُصيب وزوجته بـ”كورونا” يوجه نصيحة للأصحاء (فيديو)

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885094759.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.