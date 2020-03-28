من العزل الصحي بنجران.. مواطن أُصيب وزوجته بـ”كورونا” يوجه نصيحة للأصحاء (فيديو)

حثّ مواطن أُصيب بفيروس كورونا هو وزوجته، جميع المواطنين والمقيمين، على الالتزام بالتعليمات الصحية والبقاء في المنزل خلال هذه الفترة، لحماية أنفسهم وأسرهم من الإصابة بالفيروس.
وقال إبراهيم آل سوار إنه كان عائدًا مع زوجته إلى منطقة نجران، وطلب الخضوع للفحص الطبي للتحقق إن كان مصابًا بكورونا، رغم أنه لم يكن يعاني أي أعراض، وذلك حرصًا على سلامة مَن سيخالطونهم، وبالفعل جاءت نتيجة الفحوصات إيجابية.
وأشاد آل سرور في مقطع فيديو بثته “العربية” من داخل مقر العزل الصحي بنجران، بالجهود التي تبذلها حكومة المملكة لعلاج المصابين بكورونا، وكذلك لوقاية المجتمع من هذا الوباء.
إبراهيم آل سوار سعودي أصيب وزوجته بفيروس #كورونا .. من داخل العزل الصحي بـ #نجران وعبر #العربية يوجه هذه النصيحة المهمة
عبر:@fawaz749 pic.twitter.com/vh8xH3ZpR3
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 28, 2020
وفق “أخبار 24”.