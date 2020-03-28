شرعت أمانة منطقة القصيم، في استخدام طائرة مسيرة “درون” حرارية تعمل عبر الذكاء الاصطناعي، وذلك لمراقبة درجة حرارة المتسوقين بمدينة الأنعام في بريدة.
وأظهرت صور ومقطع فيديو عدداً من منسوبي الأمانة وهم يعملون على تشغيل الطائرة المسيرة، واستخدامها في فحص درجات الحرارة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد.
وتقوم الطائرة المسيرة بقراءة درجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة وتحديد من لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم.
🎥🎥 فيديو
أمانة منطقة القصيم تستخدم طائرة درون حرارية تعمل عبر الذكاء الاصطناعي لمراقبة درجة حرارة المتسوقين بمدينة الأنعام في #بريدة ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة #فيروس_كورونا
#البلديات_تكافح_كورونا pic.twitter.com/ccvIdMtE9B
— أمانة القصيم | #الزم_بيتك (@Qassimmun) March 28, 2020
وفق “أخبار 24”.