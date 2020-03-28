تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لرجال أمن يؤدون الصلاة أثناء مباشرتهم تنفيذ الأمر الملكي بمنع التجول، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء السعودية “واس” أحد رجال الأمن المكلفين بمتابعة تنفيذ أمر منع التجول بطريق الملك فهد بمدينة الرياض، وهو يؤدي الصلاة ليلاً بينما بدا الطريق خاليًا من المارة والسيارات.
وحظيت هذه الصور بإعجاب وإشادة رواد وسائل التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن امتنانهم للدور الذي يقوم به رجال الأمن في ظل أزمة كورونا، مشيدين بحرصهم على الصلاة رغم مباشرتهم عملهم الميداني بمتابعة تنفيذ أمر منع التجول.