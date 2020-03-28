“المغامسي” تعليقاً على تغريدة له طالب خلالها بالعفو عن المسجونين: “لم أوفق فيها”

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، أنه لم يكن موفقًا في تغريدته التي طالب فيها بـ”العفو عن المخطئين من المسجونين”.
وأوضح في تغريدة نشرها اليوم (السبت) على حسابه بموقع “تويتر” أنه كان يقصد العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما دأبت القيادة المباركة على القيام بذلك في شهر رمضان.
واستنكر المغامسي محاولات بعض مَن وصفهم بـ”سيئي النية” استغلال تلك التغريدة ضد الوطن، مؤكدًا أن ذلك لن يزيدهم إلا خسارًا. وفق “أخبار 24”.
وقال المغامسي: “بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي، والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان، أما أصحاب المخالفات الجسيمة فمرده لما يقرره الشرع بحقهم، وعن سيئ النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول: لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا”.