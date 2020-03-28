أكد سفير المملكة لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر اهتمام القيادة بصحة المواطنين المتواجدين خارج المملكة، ومتابعتها لأوضاعهم للاطمئنان على سلامتهم وراحتهم، ومتابعة الجهود التي تبذلها السفارة لخدمتهم.
وقال الأمير في كلمة عبر مقطع فيديو وجهها للمواطنين المتواجدين في بريطانيا، إنه يعلم برغبة الجميع في العودة للأهل والوطن، ولكن يجب على الجميع التصرف بمسؤولية للحفاظ على صحتهم وصحة أفراد المجتمع بالمملكة، مطالباً الجميع بالتريث إلى أن يتم التأكد من الوقت المناسب لترتيب العودة لأرض الوطن.
ووعد السفير الجميع بتجهيز خطة العودة للوطن بأسرع وقت ممكن، وذلك وفق خطة القيادة لوقف تفشي المرض وحفاظا على صحة الجميع، داعياً المواطنين للالتزام بالبيانات الرسمية التي تصدر عن الجهات المعتمدة وعدم الانسياق خلف الإشاعات.
وأشار إلى أن جميع أعضاء البعثة في المملكة المتحدة والملحقيات يبذلون أقصى الجهود والطاقات لمساعدة المواطنين بناء على أمر خادم الحرمين الشريفين، وتوصيات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفق “أخبار 24”.