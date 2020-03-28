عبر 1000 موظف.. “الصحة” تتلقى 1.4 مليون اتصال من مواطنين ومقيمين خلال شهر

تلقى مركز الصحة (937)، التابع لوزارة الصحة، أكثر من 1.4 مليون اتصال من مواطنين ومقيمين، خلال أكثر من شهر، تتضمن استفسارات حول فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد– 19) وغيره من الأمراض.
وأوضحت الوزارة أن الاتصالات التي استقبلها المركز كانت على النحو التالي: 496 ألف مكالمة للاستشارات الطبية، 83 ألف مكالمة للبلاغات، 452 ألف مكالمة للمواعيد، إضافة إلى 108 آلاف مكالمة للاستفسارات عن كورونا، و216 ألف مكالمة للاستشارات الطبية عن كورونا، و281 ألفًا للاستفسارات العامة عن كورونا.
وأبانت أن أسئلة المتصلين بشأن فيروس كورونا تمحورت حول: “ما إجراءات العزل المنزلي؟ هل ينتقل الفيروس عن طريق الشحن والبضائع؟ ما أعراض فيروس كورونا؟ إذا خالطت شخصا مصابا بالفيروس أو شخصا قادما من السفر ماذا أفعل؟”. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن أكثر من 1000 موظف، ما بين أطباء وأخصائيي خدمة عملاء، يتولون الرد على الاستفسارات على مدار الساعة يومياً عبر قنوات (937) المتعددة.