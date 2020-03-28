بالفيديو.. ما الطريقة المُناسبة لغسل الخضراوات والفواكه احترازاً من “كورونا”؟.. استشاري يوضح

أوضح استشاري أمراض مُعدية، الطريقة التي يمكن من خلالها غسل الخضراوات والفواكه قبل تناولها؛ لضمان عدم حملها فيروس “كورونا” الجديد.
وبيّن استشاري الأمراض المعدية عادل العثمان، أن خطر الفواكه والخضراوات هذه الأيام هو حملها لفيروس من خلال مريض نقل إليها الرذاذ عبر العطس أو الكحة، مشيراً إلى أن الطريقة المناسبة هو غسلها بالماء بشكل جيد وتركها حتى تجف تماماً.
وأضاف العثمان خلال لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن قيام البعض بغسل الخضراوات وتجفيفها ووضعها في الشمس غير مُثبت علمياً، ناصحاً بعدم غسلها بالصابون، كون الأمر قد يعرّض من يتناولها للتسمم.
استشاري الأمراض المعدية د. عادل العثمان:
هذه هي طريقة الغسل المثلى للخضروات والفواكه احترازا من #كورونا؟؟#برنامج_ياهلا#خلك_بالبيت pic.twitter.com/H8ul5TT3tG
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 27, 2020
وفق “أخبار 24”.