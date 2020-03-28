كشفت شركة صناعة السيارات البريطانية “أبيكس موتورز” الستار عن سيارة رياضية خارقة تعمل بالكهرباء، مبينةً أن سرعتها القصوى تصل إلى 360 كلم في الساعة.
وأوضحت شركة موتورز أن السيارة تتميز بخفة وزنها الذي لا يتجاوز 1200 كجم؛ نظراً لدخول ألياف الكربون في صناعة الهيكل، مشيرةً إلى أن غالبية الوزن تأتي من بطاريات أيونات الليثيوم.
وأضافت أن السيارة يمكن أن تنطلق بسرعة من الصفر إلى 100 كلم في الساعة خلال 2.3 ثانية، مبينةً أنها مزودة ببطارية سعة 90 كيلو واط ساعة كافية لقيادتها لمسافة تصل إلى 515 كلم بشحنة واحدة.
وأشارت إلى أنه من المنتظر أن تبدأ الشركة البريطانية في إنتاج السيارة في الربع الرابع من عام 2022 وسط توقعات بانتعاش الطلب على هذا النوع من السيارات.
وفق “أخبار 24”.