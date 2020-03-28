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أخبار محلية > بعد توجيه النيابة العامة.. “مصادر” تؤكد القبض على المشاركين في مقاطع الفيديو المشينة
28/03/2020   9:53 ص

بعد توجيه النيابة العامة.. “مصادر” تؤكد القبض على المشاركين في مقاطع الفيديو المشينة

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كشفت مصادر أن الجهات الأمنية تمكّنت من إلقاء القبض على الأشخاص الذين استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في التأول على الله سبحانه وتعالى والإرجاف الديني بسبب فيروس “كورونا” المستجد.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن عدد المقبوض عليهم 9 أشخاص قاموا بالمشاركة والظهور في مقاطع فيديو مشينة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت في وقت سابق بالقبض على مجموعة من الأشخاص تورطوا في اختلاق مسببات عقابية وتأثيم آثم وإسقاطات تحريضية مدلسة، ما يجعلهم تحت طائلة المساءلة الجنائية.

بعد توجيه النيابة العامة.. “مصادر” تؤكد القبض على المشاركين في مقاطع الفيديو المشينة

أخبار محلية
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