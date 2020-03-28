تفاعلت وزارة التجارة مع مقاطع فيديو وبلاغات حول وقوع مخالفات، حيث تمكنت من ضبطها سريعاً، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال القائمين بها.
ونجحت فرق التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية في القبض على صاحب شاحنة ظهر بمقطع فيديو وهو يقوم بتجميع كميات من البصل، قبل أن يجرى حجز الكمية التي يقوم بتخزينها في أحد المستودعات بالرياض.
ونوهت التجارة إلى أن فرقها تمكّنت أيضاً من التعرف على بيانات صاحب مركبة ظهر في مقطع متداول وهو يقوم بتجميع كميات من الأرز، مشيرةً إلى أنه يتم حالياً تتبع المركبة من قبل الجهات الأمنية من أجل اتخاذ الإجراءات النظامية.
وضبطت فرق الوزارة، عمالة وافدة تبيع معقمات مغشوشة عبر أحد المواقع الإلكترونية، كما صادرت جميع الكميات المخزّنة داخل بيت شعبي تم تحويله معملاً للغش.
بعد كمين محكم، “التجارة” تضبط عمالة وافدة تبيع معقمات مغشوشة عبر أحد المواقع الإلكترونية، تمت مصادرة جميع الكميات المخزنة داخل بيت شعبي يستغلّ معملاً للغش واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهات المختصة. pic.twitter.com/UVkmpQ17Ea
— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 27, 2020
وفق “أخبار 24” .