أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي، أن الإجراءات الاحترازية المُتخذة حالياً بالمملكة للسيطرة على فيروس “كورونا” الجديد قد تكون كافية، بشرط الالتزام من الجميع في تطبيقها.
وقال العبدالعالي في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة، إن كل الخطوات المُتخذة مبنية على دراسات علمية أثبتت نجاحها سواء من خلال تطبيقها لمواجهة هذا الفيروس في دول أخرى، أو لمواجهة فيروسات وأوبئة أخرى في العالم.
ونوه إلى أن الإجراءات ذات أثر إيجابي ويمكن من خلالها السيطرة على “كورونا”، بشرط أن يكون الجميع مسؤول وملتزم في تطبيقها على نفسه وأفراد أسرته.
من #أسئلة_كورونا المتداولة،
هل هناك إجراءات احترازية كافية للسيطرة على #كورونا ؟
يجيب عليه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.محمد العبدالعالي. pic.twitter.com/uhdKdavlAW
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) March 27, 2020
وفق “أخبار 24”.