“المطلق” يروي قصة شاب لم يلتزم بالعزلة وتسبب في إصابة والديه بـ”كورونا”

روى عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق قصة شاب عشريني لم يمتثل لأمر العزلة وعدم التجمعات وقام بارتياد إحدى الاستراحات، الأمر الذي تسبب في إصابة والديه بفيروس كورونا المستجد.
وقال المطلق في برنامجه الأسبوعي “استديو الجمعة” على إذاعة “نداء الإسلام”، إن الشاب أكد للأطباء أن والديه لم يخرجا من المنزل مطلقاً حتى يتعرضا للإصابة بالفيروس، فقام الأطباء بإجراء الفحص له وتبين أنه مصاب بالفيروس وهو من تسبب في نقل العدوى لوالديه.
وأضاف المطلق أن الشاب لم يتأذّ من الإصابة كون مناعته قوية بينما أصيب والداه لكبر سنهما وضعف مناعتهما، وهما الآن يرقدان في العناية في المركزة بحالة صحية حرجة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن العزلة من الأمور الواجبة هذه الأيام للوقاية من فيروس كورونا المنتشر والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحفاظ على حياة الآخرين، مبيناً أنها إحدى الضروريات الخمس الواجبة وفيها خير كثير للبلاد والعباد.
ودعا إلى استغلال العزلة في التقرب إلى الله بالعبادة والصلاة ورعاية الأهل والمصالح وصلة الرحم وقراءة القرآن وتدبره، لافتاً إلى أن الشخص الذي يعزل نفسه منعاً لانتشار الفيروس له أجر كبير مستشهداً بقول النبي ﷺ: “من جلس في بيته أثناء الطاعون صابراً محتسباً فإن له أجر شهيد”.