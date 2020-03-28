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أخبار محلية > تناوب يومي لأئمة ومؤذني المسجد الحرام
28/03/2020   9:48 ص

تناوب يومي لأئمة ومؤذني المسجد الحرام

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وافق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، أمس الجمعة، على مقترح التناوب اليومي لأئمة ومؤذني المسجد الحرام.

وتقوم فكرة المقترح على خفض التواجد اليومي للأئمة والمؤذنين عن طريق تطبيق التناوب اليومي بينهم، بحيث يتولى المهمة إمام واحد ومؤذنان كحد أعلى يومياً لأداء الفروض ورفع الأذان.

وجاء القرار حِرصاً على تطبيق أعلى التدابير الوقائية، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تبذلها المملكة لتوفير أعلى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين.

ولاقى المقترح استحساناً تاماً من قبل الأئمة والمؤذنين الذين أكدوا على دوره في توفير الوقت والجهد وتماشيه مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وفق “أخبار 24”.

تناوب يومي لأئمة ومؤذني المسجد الحرام

أخبار محلية
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