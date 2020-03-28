“شرطة الرياض” تقبض على شخص تورط في ارتكاب 7 حـوادث حرق سيارات ومنازل عمداً

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، بأنه تم القبض على مواطن أربعيني لضلوعه في ارتكاب 7 حـوادث حريق عمداً.
وأوضح المقدم التويجري أن المتابعة الأمنية، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من تحديد هوية المواطن وهو في العقد الرابع من عمره، وتم القبض عليه بعد أن أثبتت الدلائل تورطه في ارتكاب 7 حوادث حرائق عمد، باشرتها فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض.
وأضاف أن الحوادث تمثلت بإضرام النار في خمس مركبات ومنزلين بسكب مادة قابلة للاشتعال، وذلك بحي الفوطة، دون وقوع إصابات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه تبين أنه يعاني من اعتلال نفسي، حيث جرى بحقه اتخاذ الإجراءات النظامية كافة. وفق “أخبار 24”.