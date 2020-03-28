“إمارة المدينة” تقرر منع الدخول والخروج من 6 أحياء على مدار اليوم

أصدرت إمارة منطقة المدينة المنورة أمس (الجمعة)، إجراءات وتدابير احترازية جديدة، وذلك بناءً على التوصيات الصحية المقدمة لها من الجهات المعنية بشأن فيروس “كورونا” الجديد.
وقررت إمارة المدينة المنورة، تمديد فترة المنع على نطاق 6 أحياء هي “الشريبات، وبني ظفر، وقربان، والجمعة، وجزء من الإسكان، وبني خدرة”، بحيث يمنع الدخول أو الخروج منها على مدار اليوم (24 ساعة)، بدايةً من الساعة السادسة صباح اليوم السبت.
وأوضحت أنه يمكن لسكان الأحياء المشار إليها الخروج للاحتياجات العاجلة مثل الرعاية الصحية والتموينات، على أن يكون ذلك داخل نطاق منطقة الحظر خلال الفترة من السادسة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً.
ونصحت مواطني تلك الأحياء، بالالتزام بالحجر الصحي المنزلي والتواصل مع الصحة في حال ظهور أي أعراض مرضية.
ونوهت إلى أنه لا يشمل منع التنقل داخل النطاق المشار إليه في الفقرة الأولى الفئات المستثناة من قرار منع التجول، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي وضعتها الجهة المعنية. وفق “أخبار 24”.
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تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية لمكافحة فيروس #كورونا على نطاق الأحياء:(الشريبات ،بني ظفر، قربان، الجمعة، وجزء من الإسكان، بني خدرة) ومنع الدخول أو الخروج منها على مدار اليوم (24) ساعة إبتداءً من 6:00 صباح يوم غدٍ السبت 4 شعبان 1441هـ لمدة أسبوعين.#إمارة_المدينة pic.twitter.com/QiVR3K87F0
— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) March 27, 2020