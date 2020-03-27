في يومه الخامس.. مشاهد جوية تظهر التزام أهالي جدة بقرار منع التجول

أظهرت لقطات جوية عدداً من الشوارع الرئيسة بمدينة جدة خالية تماماً من السيارات مساء اليوم الجمعة.
وتعكس اللقطات التي وثقتها فضائية “الحدث” مدى التزام أهالي جدة بقرار منع التجول الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس “كورونا المستجد”.
ويسري قرار منع التجول يومياً من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً في جميع مدن ومناطق المملكة، ما عدا مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إذ يبدأ منع التجول فيها يومياً من الساعة الثالثة عصراً.
مشاهد جوية لمدينة #جدة تظهر التزام المواطنين بالحجر المنزلي#السعودية#كورونا#خليك_بالبيت pic.twitter.com/fHaaXdRV2h
— ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) March 27, 2020
وفق “أخبار 24”.