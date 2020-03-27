قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، إن بلاغاً تلقته الهيئة من أحد المقيمين بعد مغادرته المملكة، قاد للكشف عن قضية فساد في وزارة الإسكان.
وأوضح الكهموس خلال لقائه في برنامج “في الصورة، إن المُبلغ كان يعمل موظفاً في شركة تنفذ مشاريع لوزارة الإسكان، وحدث أن وقع خلاف بينه وبين صاحب الشركة المتستر عليه.
وأضاف أن المقيم بعدما غادر المملكة تواصل مع الهيئة وأبلغ عن قضية فساد بين الشركة وأحد موظفي وزارة الإسكان. وفق “أخبار 24”.
وتابع أن الهيئة بدأت التحري من صحة البلاغ، فاتضح أن الشركة اشترت بالفعل فيلا لأحد موظفي الوزارة كي يقوم بترسية المشاريع عليها، فتم ضبط الموظف ووُجد بحوزته مبالغ مالية، كما توسعت القضية وشملت موظفاً آخر، فأحيلت القضية للمحكمة.
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أ. #مازن_الكهموس:
بلاغ من أجنبي غادر البلاد أطاح بواحدة من أكبر قضايا الفساد في وزارة الإسكان..
#رئيس_مكافحة_الفساد_في_الصورة pic.twitter.com/ON2v1Db89B
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 27, 2020