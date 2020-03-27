"أمانة الرياض" تُطلق خدمة "التسوق عن بُعد بالواتساب" فكيف تستفيد منها؟

أطلقت أمانة منطقة الرياض خدمة جديدة للمواطنين والمقيمين لمساعدتهم على التسوق عن بُعد، وتجهيز ما يرغبون في شرائه لهم، تجنباً للازدحام والتجمعات وكون فترة التسوق محدودة في بعض المدن.
وأوضحت الأمانة أنه على الراغب في الاستفادة من الخدمة الطلب عن طريق رقم الواتساب المخصص لها لدى كل سوبر ماركت، أثناء وجوده في منزله، باختيار السوبر ماركت ثم تحديد أقرب فرع له، ويحدد السلع التي يرغب في شرائها.
ويقوم العميل بإرسال الطلب عن طريق رقم الواتساب مع ذكر معلومات مركبته (رقم اللوحة- اللون- النوع) وينتظر تلقي رسالة عندما يكون طلبه جاهزاً، حيث يتجه بعد ذلك لفرع السوبر ماركت الذي حدده سابقاً ليتسلم طلبه من منصة التسليم الخارجية.
#صحتكم_أمانة #نخدمك_لسيارتك pic.twitter.com/gfaVWNFRHv
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) March 27, 2020
وفق “أخبار 24”.