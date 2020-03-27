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أخبار محلية > أمريكي في السعودية يعتب على حكومة بلاده في تعاملها مع “كورونا” ويقارنها باحترافية المملكة
27/03/2020   10:57 م

أمريكي في السعودية يعتب على حكومة بلاده في تعاملها مع “كورونا” ويقارنها باحترافية المملكة

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عبّر أمريكي متواجد حالياً في السعودية عن شعوره بالأسى لما رأى أنه تقصير من جهة حكومة بلاده في مواجهة فيروس كورونا، فيما أشاد بما قامت به المملكة من جهود وإجراءات لضمان حماية صحة شعبها ومقيميها.

وأوضح الأمريكي ويدعى تيم وارد عبر حسابه في تويتر أنه تلقى رسالة من بلاده تطلب عودة جميع الأمريكيين في الخارج إلى البلاد، في وقت ينتشر فيه هلع وخوف خارج عن السيطرة هناك.

ولم يقلل وارد من خطورة فيروس كورونا، لكنه يرى طرقاً أفضل للتعاطي مع هذا الوباء، مشيداً بما قامت به المملكة ومؤكداً أنه يستشعر الفرق في إدارة الأزمة بين البلدين، واصفاً الشعب في السعودية بالمتحضر والمسالم، والكل يحمل هم الآخر، دون خوف أو هلع ودون انتظار مقابل. وفق “أخبار 24”.

واستشهد بصورة من سوبر ماركت في أمريكا ظهرت فيه لوحة تفيد نفاد المنتجات، كدليل على إدارة المملكة للأزمة باحترافية عالية، نظراً لاختلاف المشهد هنا فيما يتعلق بتوفر السلع، مؤكداً أنه لن يعود لأمريكا في الوقت الحاضر، وأنه ممتن لتواجده هنا، متمنياً التوفيق لمواطنيه في بلاده.

أمريكي في السعودية يعتب على حكومة بلاده في تعاملها مع “كورونا” ويقارنها باحترافية المملكة

أخبار محلية
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