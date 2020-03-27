شاهد.. كاميرات حرارية لرصد درجة حرارة المتسوقين والباعة بالدمام

قالت أمانة المنطقة الشرقية اليوم الجمعة إنها بدأت بتركيب خمس كاميرات حرارية في أسواق النفع العام، إحداها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام؛ لقياس درجة حرارة المتسوقين والباعة.
وأوضحت الأمانة أن الكاميرا الحرارية تقوم بفحص 24 شخصاً في الثانية الواحدة من المتسوقين والباعة قبل دخولهم السوق، وفي حال رصدت الكاميرا أي ارتفاع لدرجة حرارة أي متسوق أو بائع فإنه يُمنع من دخول السوق ويتم إشعاره بضرورة مراجعة أقرب مركز صحي.
وأكدت الأمانة أنه سيتم تركيب باقي أجهزة الكاميرات تباعاً في أسواق النفع العام في المنطقة، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية ضد فيروس “كورونا المستجد”.
وشددت الأمانة على أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المتواصلة لمواجهة فيروس “كورونا”، وللمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ومرتادي أسواق النفع العام.
#أمانة_المنطقة_الشرقية تبدأ العمل بجهاز الكاميرا الحرارية لقياس درجة حرارة المتسوقين والباعة بسوق الدمام المركزي ، بعد أن أتمت تركيب الكاميرا الحرارية اليوم الجمعة وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار #فايروس_كورونا pic.twitter.com/1nixpKI6AH
— أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) March 27, 2020