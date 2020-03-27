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أخبار محلية > شاهد.. كاميرات حرارية لرصد درجة حرارة المتسوقين والباعة بالدمام
27/03/2020   10:53 م

شاهد.. كاميرات حرارية لرصد درجة حرارة المتسوقين والباعة بالدمام

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قالت أمانة المنطقة الشرقية اليوم الجمعة إنها بدأت بتركيب خمس كاميرات حرارية في أسواق النفع العام، إحداها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام؛ لقياس درجة حرارة المتسوقين والباعة.

وأوضحت الأمانة أن الكاميرا الحرارية تقوم بفحص 24 شخصاً في الثانية الواحدة من المتسوقين والباعة قبل دخولهم السوق، وفي حال رصدت الكاميرا أي ارتفاع لدرجة حرارة أي متسوق أو بائع فإنه يُمنع من دخول السوق ويتم إشعاره بضرورة مراجعة أقرب مركز صحي.

وأكدت الأمانة أنه سيتم تركيب باقي أجهزة الكاميرات تباعاً في أسواق النفع العام في المنطقة، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية ضد فيروس “كورونا المستجد”.

وشددت الأمانة على أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المتواصلة لمواجهة فيروس “كورونا”، وللمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ومرتادي أسواق النفع العام.

كاميرات حرارية لرصد درجة حرارة المتسوقين والباعة بالدمام

كاميرات حرارية لرصد درجة حرارة المتسوقين والباعة بالدمام

كاميرات حرارية لرصد درجة حرارة المتسوقين والباعة بالدمام

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. كاميرات حرارية لرصد درجة حرارة المتسوقين والباعة بالدمام

أخبار محلية
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