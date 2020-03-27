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أخبار محلية > البنوك والمصارف بالمملكة تتبرع بـ 159 مليون ريال لصندوق الوقف الصحي لمكافحة “كورونا”
27/03/2020   10:48 م

البنوك والمصارف بالمملكة تتبرع بـ 159 مليون ريال لصندوق الوقف الصحي لمكافحة “كورونا”

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أعلنت البنوك والمصارف العاملة في المملكة، اليوم الجمعة، عن تبرعها بـ 159 مليون ريال لصندوق الوقف الصحي لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت البنوك إن هذه التبرعات تأتي انطلاقاً من مسؤوليتهم المجتمعية، ولمساندة دور الحكومة في جهودها في مكافحة “كورونا”، إضافة إلى تقديم الامتنان لجهود أبطال الصحة على ما يبذلونه من تضحيات في سبيل مكافحة هذا الوباء.

وفيما يلي قائمة بإجمالي المبالغ التي تبرعت بها البنوك العاملة في المملكة:

– البنك الأهلي التجاري: 33 مليون ريال.

– مصرف الراجحي: 25 مليون ريال.

– بنك ساب: 17 مليون ريال.

– بنك الرياض: 17 مليون ريال.

– بنك سامبا: 16.5 مليون ريال.

– البنك العربي الوطني: 12 مليون ريال.

البنك السعودي الفرنسي: 12 مليون ريال.

– مصرف الإنماء: 8.5 مليون ريال.

– البنك السعودي للاستثمار: 6.5 مليون ريال.

– بنك الجزيرة: 5.6 مليون ريال.

– بنك البلاد: 5.6 مليون ريال.

وفق “أخبار 24”.

البنوك والمصارف بالمملكة تتبرع بـ 159 مليون ريال لصندوق الوقف الصحي لمكافحة “كورونا”

أخبار محلية
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