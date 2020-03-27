خلال 4 أيام من الثلاثاء الماضي إلى اليوم الجمعة، تغيرت خريطة كورونا في المملكة بدرجة مبشرة، وذلك بانخفاض الإصابات الجديدة، في ظل الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة لتقويض انتشار الفايروس.
وتضمن تقرير متحدث وزارة الصحة يوم الثلاثاء الماضي 24 مارس ارتفاع إجمالي عدد المصابين إلى 767 بعد تسجيل أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد حيث بلغ 205 إصابات، منها 119 لحالات مرتبطة بالسفر ، و86 لمخالطين، وكانت جدة أعلى المدن بتسجيل 86 حالة.
في يوم الأربعاء 25 مارس انخفض عدد الإصابات في يوم واحد عن سابقه، حيث بلغ 133 إصابة، منها 18 لعائدين من السفر، 115 لمخالطين، وكانت الرياض أعلى المدن بتسجيل 83 حالة.
كما انخفض أمس الخميس 26 مارس عدد الإصابات في يوم واحد عن سابقه أيضا حيث بلغ 112 إصابة، وكانت الرياض أيضاً أعلى المدن بتسجيل 34 حالة، ووصل عدد المصابين إلى 1012 حالة.
واستمر اليوم الجمعة انخفاض الحالات المصابة الجديدة، حيث أعلن متحدث الصحة الدكتور محمد العبد العالي عن إصابة 92 حالة فقط، منها 82 لمخالطين و10 لعائدين من السفر، ليصل العدد الإجمالي إلى 1104، فيما تعافى 35 مصاباً، وتوفي 3.
وفق “أخبار 24”.