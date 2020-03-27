الرئيس الصيني لخادم الحرمين: نرغب في التنسيق مع الجهات المعنية في المملكة لمكافحة “كورونا”

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه خادم الحرمين اليوم الجمعة بالرئيس الصيني، هنأه فيه على نجاح الجهود التي بذلتها الصين في مواجهة هذه الجائحة، مشيداً بالخبرات التي اكتسبتها المؤسسات الصحية في الصين في التعامل مع هذه الأزمة.
من جانبه، ثمن الرئيس الصيني مبادرة المملكة في مد يد العون في بداية ظهور أزمة كورونا في مدينة ووهان، مؤكداً على رغبة الصين في التنسيق مع الجهات المعنية في المملكة للتعاون في مكافحة هذا الوباء بكافة السبل الممكنة.وفق “أخبار 24”.
وأشاد الرئيس الصيني بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، وأبدى تقديره للدور القيادي الذي تقوم به المملكة كرئيس لقمة مجموعة العشرين وجهودها التي بذلت لإنجاح قمتها الاستثنائية التي عقدت يوم أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين.