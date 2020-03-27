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أخبار محلية > متحدثة التعليم: الاختبارات إلى الآن ستكون في موعدها.. والوزارة جاهزة لتنفيذ أي خطط بديلة
27/03/2020   5:09 م

متحدثة التعليم: الاختبارات إلى الآن ستكون في موعدها.. والوزارة جاهزة لتنفيذ أي خطط بديلة

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قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم إبتسام الشهري إن الوزارة جزء من منظومة متكاملة وهي عضو في لجنة متابعة فيروس كورونا، وقد أعددنا الخطط الجاهزة للتنفيذ مسبقاً، ونحدث هذه الخطط ونتمنى أن يتم استكمال الرحلة التعليمة حتى نهاية الفصل.

وأوضحت أننا حتى الآن ما زلنا نسير وفق التقويم الدراسي الحالي والاختبارات إلى الآن في وقتها في 10 رمضان، وإذا حدث تغيير سيتم الإعلان عنه في حينه، حيث إن الوزارة مستمرة في هذه المرحلة بالتعليم عن بُعد، وفق خط زمني محدد وهو التقويم الدراسي الحالي للاختبارات. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن هناك عدة خيارات وخطط جاهزة للتطبيق، تشمل الاختبارات عن بُعد حسب التقويم الدراسي الحالي أو الاختبارات عن بُعد في أي وقت آخر تحدده الظروف أو عن بُعد لبعض المراحل التعليمية دون الأخرى.

متحدثة التعليم: الاختبارات إلى الآن ستكون في موعدها.. والوزارة جاهزة لتنفيذ أي خطط بديلة

أخبار محلية
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