متحدثة التعليم: الاختبارات إلى الآن ستكون في موعدها.. والوزارة جاهزة لتنفيذ أي خطط بديلة

قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم إبتسام الشهري إن الوزارة جزء من منظومة متكاملة وهي عضو في لجنة متابعة فيروس كورونا، وقد أعددنا الخطط الجاهزة للتنفيذ مسبقاً، ونحدث هذه الخطط ونتمنى أن يتم استكمال الرحلة التعليمة حتى نهاية الفصل.
وأوضحت أننا حتى الآن ما زلنا نسير وفق التقويم الدراسي الحالي والاختبارات إلى الآن في وقتها في 10 رمضان، وإذا حدث تغيير سيتم الإعلان عنه في حينه، حيث إن الوزارة مستمرة في هذه المرحلة بالتعليم عن بُعد، وفق خط زمني محدد وهو التقويم الدراسي الحالي للاختبارات. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن هناك عدة خيارات وخطط جاهزة للتطبيق، تشمل الاختبارات عن بُعد حسب التقويم الدراسي الحالي أو الاختبارات عن بُعد في أي وقت آخر تحدده الظروف أو عن بُعد لبعض المراحل التعليمية دون الأخرى.
#عاجل_السعودية
متحدث #وزارة_التعليم: الوزارة مستمرة في هذه المرحلة بالتعليم عن بُعد، ونؤكد على أننا في هذه الفترة نشدد على إكمال رحلة طلابنا التعليمية.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/dr17DNOKBC
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 27, 2020
#عاجل_السعودية
متحدث #وزارة_التعليم ابتسام الشهري: الاختبارات إلى الآن ستكون في العاشر من شهر #رمضان، والوزارة جاهزة لتنفيذ أي خطط بديلة. #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/u2TaeNkhYq
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 27, 2020