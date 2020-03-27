“مفتي المملكة”: خطاب خادم الحرمين في قمة العشرين يحمل بشائر الخير والسلام للعالم أجمع

نوّه مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين، وأنه يحمل بشائر الخير والسلام للعالم أجمع.
وأوضح أن قمة العشرين تعقد في وقت عصيب ومنعطف شديد يمر به العالم بأكمله، لمكافحة وباء كورونا الذي قضى على الآلاف حول العالم، ما يتطلب من دول العالم التكاتف ومضاعفة الجهود لمكافحته ودفعه بإذن الله تعالى عن الجميع.
وأضاف أن لمبادرة خادم الحرمين الشريفين لعقد هذه القمة في هذا الوقت الأثر الكبير لتعزيز التعاون بين دول العالم لما تحظى به المملكة من مكانة مرموقة ورائدة في جميع المحافل الدولية من إنسانية وسياسية واقتصادية وصحية وإغاثية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المملكة تبوأت الريادة بين دول العالم لخدمة مختلف القضايا الإنسانية من خلال ما يقتضيه علينا ديننا الحنيف من الرحمة والإحسان، سائلاً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ويرفع عنا هذا الوباء.