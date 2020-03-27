نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > 20 منهم تأكدت إصابتهم بالفيروس.. “الصحة”: 167 ألفاً استفادوا من خدمة “التقييم الذاتي” الخاص بـ”كورونا”
27/03/2020   5:07 م

20 منهم تأكدت إصابتهم بالفيروس.. “الصحة”: 167 ألفاً استفادوا من خدمة “التقييم الذاتي” الخاص بـ”كورونا”

+ = -
1132

قال متحدث الصحة محمد العبد العالي إن 176 ألف مواطن ومقيم استفادوا من خدمة التقييم الذاتي الخاص بفيروس “كورونا” على تطبيق “موعد”، مبيناً أن 170 ألفاً منهم كانت نتائجهم مطمئنة.

وأوضح العبد العالي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن 20 شخصاً من الذين استفادوا من الخدمة تأكد فعلاً وفي وقت مبكر إصابتهم بهذا الفيروس، مشيراً إلى أن الاكتشاف المبكر لهذه الحالات ساعد على حصولهم للرعاية الصحية بالسرعة المطلوبة، ووفر حماية مبكرة لذويهم ومخالطيهم من اكتساب العدوى.

وأوضح أن 2700 كانت عندهم مستويات مخاطر أعلى من المستوى المتوسط، وهؤلاء يتم التواصل معهم لأجل إجراء الفحص لهم ثم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم إذا ثبتت إصابتهم بالفيروس. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن 3 آلاف من الذين استفادوا من “التقييم الذاتي” كان عندهم مستوى متوسط من المخاطر، وهذا قد يكون مؤشراً لوجود أعراض للإصابة بالفيروس.

20 منهم تأكدت إصابتهم بالفيروس.. “الصحة”: 167 ألفاً استفادوا من خدمة “التقييم الذاتي” الخاص بـ”كورونا”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885094616.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.