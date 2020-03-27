رصدت مقاطع فيديو بعض النقاط الأمنية التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق في مداخل المناطق، لتطبيق منع التنقل بين المناطق المختلفة، اعتباراً من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 6 صباحاً.
وأظهرت المقاطع، بعض نقاط الضبط بمداخل كل من مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف.
وبدت أيضا الآليات والكوادر الأمنية المتواجدة في هذه النقاط، بهدف تطبيق أمر منع التنقل بين المناطق خلال الفترة المحددة للمنع. وفق “أخبار 24”.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وافق على قرار منع الدخول والخروج من مدن (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) ومنع التنقل بين مناطق المملكة، ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإضافية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
من اجلكم نعمل والتزامكم يحفظ بإذن الله صحتكم ويحقق سلامتكم وأمنكم .
صحتكم تهمنا .. وأمنكم واجبنا#كلنا_مسؤول#امن_الطرق pic.twitter.com/TU0fNXbgXj
— أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY) March 27, 2020
يحدث الآن … النقاط الأمنية للقوات الخاصة لأمن الطرق.#كلنا_مسؤول #سناب_الداخلية pic.twitter.com/7Lltmc5PrW
— أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY) March 26, 2020