رصدت مقاطع فيديو بعض النقاط الأمنية التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق في مداخل المناطق، لتطبيق منع التنقل بين المناطق المختلفة، اعتباراً من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 6 صباحاً.

وأظهرت المقاطع، بعض نقاط الضبط بمداخل كل من مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف.

وبدت أيضا الآليات والكوادر الأمنية المتواجدة في هذه النقاط، بهدف تطبيق أمر منع التنقل بين المناطق خلال الفترة المحددة للمنع. وفق “أخبار 24”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وافق على قرار منع الدخول والخروج من مدن (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) ومنع التنقل بين مناطق المملكة، ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإضافية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).