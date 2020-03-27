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أخبار محلية > شاهد.. مبادرة من مستشفى بحائل لتنظيم طريقة تقديم واجب العزاء تجنباً للعدوى بـ”كورونا”
27/03/2020   5:05 م

شاهد.. مبادرة من مستشفى بحائل لتنظيم طريقة تقديم واجب العزاء تجنباً للعدوى بـ”كورونا”

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نفّذ أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة حائل مبادرة تهدف لتنظيم طريقة تقديم العزاء لذوي المتوفين، وذلك لضمان سلامة الجميع من الإصابة بعدوى فيروس “كورونا” المستجد.

وأظهر مقطع فيديو وضع حواجز وممرات لتحديد مسار المعزِّين يبتعد عن مكان وقوف ذوي المتوفين، مع تحديد مسافة متر تقريباً بين كل شخص وآخر.

وأوضح صاحب حساب “الداوي” على موقع “تويتر” أن المبادرة تم تنفيذها في مقبرة صديان في حائل، داعياً لتعميم هذه الفكرة على جميع المقابر، وأن يلتزم الجميع بمسافات آمنة مع عدم المصافحة في ظل هذه الظروف التي تشهد انتشاراً للفيروس. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. مبادرة من مستشفى بحائل لتنظيم طريقة تقديم واجب العزاء تجنباً للعدوى بـ”كورونا”

أخبار محلية
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