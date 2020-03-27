بادرت أمانة المنطقة الشرقية، بتوزيع الزهور والمعقمات على المواطنين في منازلهم والمراكز التجارية ولرجال الأمن بالميدان، متضمنة رسالة تفاؤل واطمئنان للجميع، وذلك ضمن مبادرة الأمانة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتأتي هذه المبادرة ضمن توجيهات أمين المنطقة فهد الجبير، في مضاعفة الجهود المبذولة لتوعية المواطنين والمقيمين لتعزيز سبل الوقاية الصحية من انتشار الفيروس الوبائي، وتعزيز الجانب الصحي والمعنوي من خلال الحث على استخدام المعقمات، وطلب التقيد بالتعليمات الوقائية.
وعبرت الأمانة عن شكرها وتقديرها لجميع القائمين على الأنشطة الصحية الملتزمة بالضوابط والتوجيهات المتعلقة بالوقاية، داعية المواطنين إلى مزيد من المشاركة بالملاحظات والمقترحات حول ما يرصد في مواقع التسوق.
وفق”أخبار 24″.