خالد الفيصل يوجه بإطلاق حملة “بِرًّا بمكة” لدعم الفئات المحتاجة وأصحاب المهن المتأثرة بقرار منع التجول

وجّه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بإطلاق حملة تحت عنوان “بِرًّا بمكة” لتقديم الدعم للأسر المحتاجة وأصحاب المهن والأعمال الصغيرة الذين تأثروا بقرار منع التجوّل، والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة.
وستنطلق الحملة بعد غد الأحد، وسيتم الإعلان عن آلية تسجيل الفئات المستهدفة بالحملة، والإسهام في هذه المبادرة، في وقت لاحق.
وشمل توجيه الأمير خالد الفيصل، تشكيل لجان في كل محافظات المنطقة للعمل على رصد الحالات التي تستحق الدعم والمساعدة، وذلك بالتعاون مع محافظي المحافظات والجهات ذات العلاقة المُشاركة في الحملة. وفق”أخبار 24″.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود ومبادرات إمارة منطقة مكة المكرمة لمدّ يد العون للأسر غير المقتدرة والمتعففة والفئات الضعيفة بالمجتمع، وذلك تقديراً لسرعة استجابة هذه الفئات وتنفيذها للقرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”.