نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. بهذه الطريقة يتم إيصال الطلبات للمنازل عبر تطبيقات التوصيل المستثناة من قرار منع التجول
27/03/2020   2:01 م

بالفيديو.. بهذه الطريقة يتم إيصال الطلبات للمنازل عبر تطبيقات التوصيل المستثناة من قرار منع التجول

+ = -
1197

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات استثناء عدد من تطبيقات التوصيل من قرار منع التجول المفروض ضمن الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس “كورونا”.

وأوضحت الهيئة أن جميع تطبيقات التوصيل المسجلة لديها مسموح لها بالعمل أثناء فترة منع التجول ضمن الأنشطة المستثناة.

ونشرت الهيئة مقطع فيديو يظهر الإجراءات والممارسات الصحية التي ألزمت بها شركات ومندوبي التوصيل، والتي تبدأ بالفحص الطبي اليومي للمندوب، واستخدام الكمامات والقفازات، وتنظيف اليدين قبل وبعد التسليم باستخدام المعقمات.

وأظهر الفيديو تسلم المندوب الطلب من نقطة محددة بالمحل، وتوصيله إلى منزل العميل بوضعه أمام الباب والابتعاد مسافة مترين منعاً للمخالطة، فيما يتم استخدام طرق الدفع الإلكترونية لتجنب انتقال العدوى. وفق “أخبار 24”.

وكانت الهيئة دعت المستفيدين للتعامل فقط مع مقدمي الخدمات البريدية وشركات التوصيل المرخص لها؛ وذلك حماية لحقوق كافة المتعاملين.

بالفيديو.. بهذه الطريقة يتم إيصال الطلبات للمنازل عبر تطبيقات التوصيل المستثناة من قرار منع التجول

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885094589.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.