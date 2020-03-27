بالفيديو.. بهذه الطريقة يتم إيصال الطلبات للمنازل عبر تطبيقات التوصيل المستثناة من قرار منع التجول

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات استثناء عدد من تطبيقات التوصيل من قرار منع التجول المفروض ضمن الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس “كورونا”.
وأوضحت الهيئة أن جميع تطبيقات التوصيل المسجلة لديها مسموح لها بالعمل أثناء فترة منع التجول ضمن الأنشطة المستثناة.
ونشرت الهيئة مقطع فيديو يظهر الإجراءات والممارسات الصحية التي ألزمت بها شركات ومندوبي التوصيل، والتي تبدأ بالفحص الطبي اليومي للمندوب، واستخدام الكمامات والقفازات، وتنظيف اليدين قبل وبعد التسليم باستخدام المعقمات.
وأظهر الفيديو تسلم المندوب الطلب من نقطة محددة بالمحل، وتوصيله إلى منزل العميل بوضعه أمام الباب والابتعاد مسافة مترين منعاً للمخالطة، فيما يتم استخدام طرق الدفع الإلكترونية لتجنب انتقال العدوى. وفق “أخبار 24”.
وكانت الهيئة دعت المستفيدين للتعامل فقط مع مقدمي الخدمات البريدية وشركات التوصيل المرخص لها؛ وذلك حماية لحقوق كافة المتعاملين.
تحتاج أغراض من الصيدلية أو سوبرماركت؟ أحمد أحد أبطال التوصيل..يقول لك تطمّن .. طلباتك بتوصلك لبيتك، وتطبيق اشتراطات السلامة قبل كل شيء.#شكرا_أبطال_التوصيل #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/RTa9rIEmVR
— هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (@CITC_SA) March 26, 2020