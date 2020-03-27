معالي مدير جامعة الامير سطام يشيد بكلمة خادم الحرمين الشريفين في قمة مجموعة العشرين

اشاد معالي مدير جامعة الامير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي القاها لرؤساء مجموعة العشرين، والمشاركين في قمة دول العشرين الاستثنائية الافتراضية التي دعت المملكة لعقدها، في هذا الوقت الذي تجتاح العالم جائحة فايروس كورونا، وما اصاب العالم من شلل اقتصادي، وتوقف سبل التواصل والتنقل بين اجزاء العالم، حتى اضحى العالم رهينة لهذا الوباء، ومعتمدا بشكل كبير على ما تم تطويره من تقنيات للتواصل واستمرار عجلة الحياة، وقد جسدت كلمة خادم الحرمين الشريفين دور المملكة الانساني الذي تنتهجه المملكة في الحفاظ على النفس البشرية والاهتمام بصحة الانسان ومستقبله الاجتماعي والاقتصادي، كما حث حفظه الله على استشعار المسؤولية الدولية من خلال حشد الجهود الدولية لتقليل الاثر السلبي لهذه الجائحة ودعم الاستقرار الاقتصادي الدولي وتحسين البنى التحتية للدول النامية لتجاوز الأزمة الحالية ودعم جهود منظمة الصحة العالمية لاحتواء هذا الوباء والقضاء عليه.
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